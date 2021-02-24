«Календарь весны»: в Томской области объявлен фенологический конкурс для детей и подростков

Участникам конкурса придется поближе познакомиться с природой родной Томской области. Фото: turistclub.tomsk.ru

Конкурс «Календарь весны» проводится с 1 марта по 31 мая 2021 года для детей и подростков от 5 до 18 лет и посвящается памяти томского фенолога Валентина Григорьевича Рудского. Участникам предлагается внимательно следить за изменениями в природе, производить их фотофиксацию и сделать описание наблюдаемого явления или события в виде «календаря природы» – подборки фотографий с пояснительным текстом.

Конкурс организован Областным центром дополнительного образования и ОГБУ «Облкомприрода». Его цель – экологическое образование и воспитание подрастающего поколения в Томской области, активизация у обучающихся интереса к изучению живой природы и выявлению проблем охраны окружающей среды.

Объектами внимания юных фенологов могут быть неживая природа и природные явления (например, атмосферные осадки, изморозь и пр.), особенности ландшафта, водоемы (реки, озера, родники). Также наблюдение можно вести за животными или растениями, особенно первоцветами.

При проведении наблюдений рекомендуется использовать материалы книги В.Г. Рудского «Неделя за неделей: Календарь природы Томской области», размещенные на сайте ОГБУДО «Областной центр дополнительного образования» (https://ocdo.tomsk.gov.ru/obrazovatelnye-uslugi). Конкурсные работы вместе с заявкой и согласием на обработку персональных данных принимаются до 31 мая 2021 года по адресу электронной почты: ecoocdodn@mail.ru .