Опять мороз: погода в Томске на 24 февраля

На дорогах гололедица, будьте осторожны. Фото: Ксения Высотина

Сегодня в Томске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 3-8 м/с. Температура ночью -29…-34 °С. Температура днем -15…-20 °С.

По области также ожидается переменная облачность и без существенных осадков, днем по юго-западу небольшой снег, в отдельных районах изморозь. Ветер северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура ночью -29…-34 °С, при прояснениях -35…-40 °С. Температура днем -15…-20 °С, местами до -27 °С. На дорогах местами гололедица.