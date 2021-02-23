Томских школьников приглашают к участию в творческом конкурсе «Мои герои большой войны»

Торжественная церемония награждения победителей конкурса запланирована на 25 апреля. Фото: с сайта detigeroi.ru

Накануне 23 февраля открылся прием заявок на всероссийский творческий конкурс, посвященный памяти всех защитников Родины в годы Великой Отечественной войны.

Организатором ежегодного патриотического конкурса выступает благотворительный фонд «Спешите делать добро!» в сотрудничестве с Музеем Победы, Почтой России, Российской государственной детской библиотекой и Национальной родительской ассоциацией. В 2021 году творческое состязание проходит под новым названием – «Мои герои большой войны». К участию в нем приглашаются школьники всех российских регионов.

Конкурс проводится по шести номинациям: индивидуальные работы в жанре «Рисунок» и «Поэзия» (возрастные группы 6-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет); индивидуальные и коллективные работы по номинациям «Видеорепортаж», «Вокал», «Танец», «Оригинальный жанр».

В каждой номинации темой могут стать истории семьи или родного края, посвященные подвигам родственников, прабабушек и прадедушек, истории земляков, сынов полка, юнг и т. п. Добавим, что работы победителей в номинации «Рисунок» станут основой для серии коллекционных почтовых открыток, которые будут отпечатаны «Почтой России» лимитированным тиражом.

Творческие работы принимаются на сайте конкурса с 22 февраля по 31 марта 2021 года, список победителей будет объявлен 15 апреля. Торжественная церемония награждения запланирована на 25 апреля 2021 года.