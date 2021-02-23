Кто в Томске может получить право на досрочную пенсию

Минтруд РФ разработал проект постановления правительства, который вносит изменения в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений.

Минтруд РФ предлагает включить в списки работ, дающих право на досрочную пенсию, периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников, сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект постановления правительства, разработанный ведомством.

Отмечается, что Минтруд РФ разработал проект постановления правительства, который вносит изменения в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций). С их учетом досрочно назначается страховая пенсия по старости. В списки предлагается включить периоды профессионального обучения и дополнительного профобразования работников, являющиеся условием выполнения сотрудниками определенных видом деятельности. В эти периоды, отмечает издание, за сотрудниками сохраняются их рабочие места и заработная плата, а работодатели отчисляют за обучающихся работников взносы на обязательное пенсионное страхование.

Уточняется, что на данный момент время обучения сотрудников для дальнейшей квалифицированной работы не включается в общий стаж работы. Право на досрочный выход на пенсию имеют работники вредных и опасных условий труда (такие, как шахтеры или спасатели), педагоги, врачи, представители некоторых творческих профессий за выслугу лет, а также жители Севера.

Добавляется, что в 2018 году был принят закон об изменении пенсионной системы в РФ, согласно которому пенсионный возраст был увеличен на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года