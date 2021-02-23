Томичи могут поздравить друзей и родных с Днем защитника Отечества на площади Новособорной

23 февраля россияне отмечают по-разному – и торжественными парадами, и в семейном кругу. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сегодня, 23 февраля, в РФ отмечается государственный праздник – День защитника Отечества.

Память о защитниках государства в России имеет давнюю историю. Так, в XVIII веке отмечали День памяти русского воинства и День кавалеров ордена Святого Георгия. В 1922 году был установлен новый праздник, отмечавшийся ежегодно 23 февраля, – День Красной Армии. В этот день в 1918-м в Петрограде началось формирование отрядов добровольцев для защиты города от приближавшихся немецких войск.

С 1946-го жители СССР отмечали День Советской Армии; с 1949-го и до 1992 года он назывался Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. А с 1992-го россияне отмечают День защитника Отечества.

Этот праздник давно уже стал днем всех настоящих российских мужчин, всегда готовых выполнить свой долг перед Отечеством, встать на защиту семьи, близких людей, своей малой и большой Родины.

Именно сегодня у томичей есть возможность поздравить своих близких, друзей и коллег с Днем защитника Отечества на Новособорной площади, где 13 до 15 часов будет работать открытый микрофон.

Воспользоваться «свободной трибуной» смогут все желающие. Ведущий в ходе мероприятия расскажет гостям Новособорной об истории Дня защитника Отечества и о традициях его празднования. Акция пройдет под хэштегом #НашиЗащитники.