Роспотребнадзор помог томичам отсудить 5 085 400 рублей

69 жалоб томичей стали основанием для предъявления исков в суд в защиту интересов конкретных потребителей, и 2 обращения - в защиту группы потребителей.

Управление Роспотребнадзора по Томской области представило итоги судебной практики по вопросам защиты прав потребителей за 2020 год, сообщила пресс-служба ведомства.

Из общего количества письменных обращений (2068) по вопросам, связанным с защитой прав потребителей, 69 стало основанием для предъявления исков в суд в защиту интересов конкретных потребителей, и 2 обращения - в защиту группы потребителей. Общая заявленная сумма исков составила 7 825 803,3 руб. Рассмотрено и удовлетворено судом 35 исков в защиту прав конкретных потребителей.

Наибольшая доля удовлетворенных исков касалась споров, вытекающих из договоров в сфере розничной торговли (18 исков, или 51,4 %), и была связана с продажей товаров ненадлежащего качества (7 исков), а также нарушением сроков поставки товара по договору купли-продажи (11 исков). 10 из рассмотренных дел касались некачественного оказания услуг по договорам бытового подряда, 1 - некачественного оказания услуг связи, 1 - общественного питания, 4 - отказа в возврате денежных средств туроператором за несостоявшейся тур, 1- технического обслуживания автомобиля (причинение убытков). 34 дела сейчас находятся на стадии рассмотрения, среди которых 13 связано с продажей некачественных товаров (сотовых телефонов, мебели и др.), 9 – с невыполнением обязательств по договорам (туризм), 9 - с некачественным оказанием бытовых услуг, 1 - стоматологических услуг, 2 – с отказом в возврате денежных средств за несостоявшееся зрелищное мероприятие.

Эксперты уточнили, что за прошедший год было рассмотрено и удовлетворено судом 2 иска в защиту группы потребителей. Они были поданы в связи с отказом исполнителей в возврате денежных средств потребителям за неоказанные развлекательные услуги (организация праздника).

Всего за 2020 год по результатам судебных разбирательств потребителям присуждено 5 085 400 рублей, из них в счет возмещения морального вреда – 187 400 рублей. Средняя взысканная сумма на один удовлетворенный иск составила 137443,24 рублей.