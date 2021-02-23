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Томичам на заметку: добрые имена ветеранов Великой Отечественной войны защитит закон

В российском парламенте разработали соответствующие поправки
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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"Ветеранские" поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта, который усиливает ответственность за реабилитацию нацизма,

"Ветеранские" поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта, который усиливает ответственность за реабилитацию нацизма,

Депутаты Госдумы разработали поправки об уголовной ответственности за унижение чести и достоинства ветеранов. Они подготовлены ко второму чтению законопроекта, который усиливает ответственность за реабилитацию нацизма, сообщила пресс-служба Государственной Думы РФ.

Авторы поправок - заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая (была инициатором закона об ответственности за реабилитацию нацизма), председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и заместитель председателя комитета Сергей Боярский.

- В законодательстве уже установлена ответственность за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества. Но нет ответственности за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, за оскорбление памяти защитников Отечества, что было расчетливо использовано для демонстративного публичного оскорбления ветеранов и осквернения общей памяти о защитниках Отечества, - процитировала слова Ирины Яровой пресс-служба «Единой России».