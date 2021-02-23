Погода в Томске 23 февраля 2021 года: мороз сохранится еще несколько дней

Сегодня будет морозная погода, осадков не ожидается. На дорогах гололедица, всем рекомендуется быть внимательнее.

Сегодня в областном центре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 2-7м/с. Температура -18, -20°С. На дорогах местами гололедица.

На территории региона также сохранится переменная облачность без существенных осадков, в отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с. Температура -18, -23, местами до -28°С. На дорогах местами гололедица.