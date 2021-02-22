Нужны свидетели: в Томске полиция устанавливает обстоятельства ДТП

Нужны очевидцы автомобильной аварии на Каштаке. Фото: УМВД России по Томской области

21 февраля около 19 часов 37 минут на регулируемом перекрестке пр. Мира и ул. Ференца Мюнниха Томска произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает сайт УМВД России по Томской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Vоlкswаgеn Jетта, 1953 года рождения, двигаясь по пр. Мира в направлении от ул. Интернационалистов к ул. Смирнова, при проезде пересечения пр. Мира и ул. Ференца Мюнниха, допустил выезд на перекресток на запрещающий (красный) сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 21053, под управлением водителя 1981 года рождения, который двигался по ул. Ференца Мюнниха в направлении от ул. Смирнова к пр. Мира.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля ВАЗ 21053, 2007 года рождения, доставлены в медицинское учреждение.

Требуется помощь очевидцев данных дорожно-транспортного происшествия, просьба обращаться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефон: 8 (3822) 795-300.

Томская Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения соблюдать осторожность быть внимательными и вежливыми.

Водители – выбирайте безопасную манеру вождения, соблюдайте скоростной режим, дистанцию и боковой интервал. Избегайте беспорядочного маневрирования и резкого торможения.