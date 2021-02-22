COVID-19 в Томске: +64 новых случаев заражения

Количество выздоровевших от коронавируса в Томской области опять выше числа новых заболевших

Сегодня, 22 февраля, в Томской области выявлено 64 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 29 946 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 69 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 27 843 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 35,5% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,99.

За последние сутки в стране выявлено 12 604 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 337 пациентов скончались, 12 943 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 4 177 330 человек, 83 630 скончались, 3 726 388 выздоровели.