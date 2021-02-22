В Томске стартовал трехдневный чемпионат России по альпинизму

У томских альпинистов есть хорошие шансы показать себя на чемпионате страны с лучшей стороны. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

С 21 по 23 февраля на специально оборудованном тренажере по адресу (ул. Королева, 36 стр.8) проходит чемпионат России по альпинизму в дисциплинах «ледолазание – трудность» и «ледолазание – скорость».

Участниками турнира стали спортсмены сборных команд из Кировской, Тюменской, Московской, Кемеровской, Новосибирской областей, Красноярского края, Москвы и Санкт-Петербурга. Томскую область представляют воспитанники объединений «Искра» и «Ирбис» Дома детства и юношества «Кедр», а также члены Томской федерации альпинизма.

Соревнуются более 50 спортсменов в возрасте от 16 лет, обеспечивать судейство — 30 человек.

Старты проходят без зрителей, трансляция — на Youtube канале «Спортивное ледолазание».

Программа чемпионата представлена на официальной странице Вконтакте.