К сведению томичей: МВД разработало порядок доставления нетрезвых граждан в медвытрезвители

В Томской области власти пока не решили, следует ли вновь создавать вытрезвитель. Фото: с сайта duma.gov.ru

МВД России разработало порядок доставления нетрезвых граждан в медвытрезвители. Проект приказа размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Напомним, с 1 января 2021 года вступил в силу закон, который позволяет возродить систему медицинских вытрезвителей - специализированных учреждений, оказывающих помощь людям, находящимся в состоянии тяжелого алкогольного или наркотического опьянения. Создавать такие учреждения должны региональные власти.

Накануне в закон о полиции были внесены изменения, которые наделили сотрудников ведомства полномочиями по доставлению таких граждан в медвытрезвители. Чтобы сотрудники полиции смогли воспользоваться этими полномочиями, разработан соответствующий приказ.

Доставлять в вытрезвители будут граждан в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, если они находятся на улицах, площадях, стадионах, вокзалах, железнодорожных станциях, в скверах и парках, поездах дальнего следования и пригородного сообщения, аэропортах, морских и речных портах, автовокзалах и автостанциях, а также других общественных местах.

Также полиция сможет забирать пьяных из их домов (если будут основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу) по письменному заявлению граждан, находящихся совместно с ними в жилище.

Перед тем как направить пьяного в медорганизацию или на освидетельствование, сотрудники полиции должны установить личность гражданина, а также проверить его по оперативно-справочным и розыскным учетам.

Напомним, в Томской области нет медвытрезвителя с 2010 года. В настоящее время помощь людям, находящимся в состоянии алкогольного опьянении, оказывает только отделение № 4 областного наркодиспансера.