Найти человека: в Томске идет поиск пропавшего мужчины

Томские поисковики разыскивают пропавшего мужчину. Фото: сайт "Лиза Алерт" в Томске

Жителей города Томска просят помочь с поисками 34-летнего мужчины, местонахождение которого неизвестно с 16 февраля.

Об этом сообщается в группе томского поискового отряда «Лиза Алерт».

«Томск, внимание! Помогите найти человека! Пропал Шабалин Сергей Анатольевич, 34 года. С 16 февраля 2021 года его местонахождение неизвестно», – информируют поисковики.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, светло-голубые глаза. Одежда: черный пуховик с капюшоном, голубые джинсы, валенки с галошами, черная вязаная шапка.

Всем, кому известно местонахождение пропавшего, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112 .