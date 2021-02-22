Погода в Томске и области 22 февраля: мороз и небольшой снегопад

Морозы не отпускают Томскую область и накануне праздника

Синоптики местного Гидрометцентра ожидают по Томской области 22 февраля облачную погоду с прояснениями. Днем небольшой снег, в отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура днем -14…-19°С, местами до -24°С. Температура ночью -19…-24 °С, местами до -32°С. На дорогах местами гололедица.

По г. Томску днем облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура днем -15…-17°С. Температура ночью -19… -21°С. На дорогах местами гололедица.