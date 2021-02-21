Сегодня в Томске от огня пострадал двухэтажный дом в частном секторе

От пожара в Томске пострадал двухэтажный дом с мансардой. Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня, 21 февраля, в Томске в микрорайоне Черемошники, под Каштаком, произошел пожар в двухэтажном доме с мансардным этажом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании по адресу пер. Добролюбову, 41 поступило в 13.10.

Пожар удалось ликвидировать в 14.54. его площадь составила 200 кв. метров.

«Большую часть дома пожарные отстояли, не дав огню распространиться на все помещения», — говорится в сообщении.

На месте работали 13 единиц техники, около 50 пожарных.

В пресс-службе отмечают, что пострадавших нет.