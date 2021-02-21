Коронавирус унес жизни еще 4 жителей Томской области

Список жертв ковида в Томской области опять пополнился Фото: ИВАНОВА Диана

Сегодня, 21 февраля, стало известно о смерти еще четырех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 303 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 4 человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых гипертония, ожирение, сахарный диабет, хроническая болезнь почек и другие. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, – рассказали в оперштабе.

За весь период в Томской области установлены 29 882 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 27 774, умерших 303.