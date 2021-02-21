COVID-19 в Томске: +68 новых случаев заражения

Число выздоровевших за сутки от коронавируса в Томской области постоянно больше, чем новых заболевших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 21 февраля, в Томской области выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 29 882 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 84 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 27 774 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 32,4% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,95.

За последние сутки в стране выявлено 12 742 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 417 пациентов скончались, 16 012 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 4 164 726 человек, 83 293 скончались, 3 713 445 выздоровели.