Студенты ТУСУРа получили предложение пройти летнюю практику в Турции

Турецкие бизнесмены зовут к себе томских студентов

Встреча студентов ТУСУРа и представителей крупнейшего в Турции туристического холдинга Kilit Global прошла в онлайн-формате, сообщает сайт вуза.

Во время встречи представители холдинга Kilit Global презентовали студентам ТУСУРа возможности для прохождения летних практик и стажировок в области гостиничного бизнеса и гостеприимства в Турции. Директор холдинга Омюр Атлихан, генеральный директор российского представительства Дмитрий Козлов и начальник отдела маркетинга и продаж сети отелей «Нирвана» Гузель Ханым рассказали о двух блоках направлений работы, по которым в 2021 году возможны программы в рамках холдинга: отельный блок и туроператорский блок.

При прохождении практики в течение нескольких лет предусмотрена индивидуальная программа обучения в различных департаментах с возможностью последующего постоянного трудоустройства.

Программа доступна как для российских, так и для иностранных студентов, обучающихся в ТУСУРе. Как отметил Дмитрий Козлов, прежде всего она может заинтересовать студентов гуманитарных направлений подготовки.

Для того чтобы попасть на стажировку, необходимо пройти анкетирование и онлайн-собеседование. Работодатели оценивают три основных качества: коммуникативный фактор, общую эрудицию и психологическую устойчивость. Студенты, прошедшие отбор, будут проходить практику с июня по сентябрь на анталийском побережье Турции.