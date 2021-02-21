Коммунальные службы Томска продолжают активно очищать город от снега

В Томске коммунальщики ударно убирают снег - в городе установились морозы

В очистке города от снега «ТомскСАХ» в пятницу и в субботу задействовало 200 единиц спецтехники, усилив бригады дополнительными автомобилями и специалистами. Всего за сутки на полигоны доставили более 7 тыс. тонн снега. О работе коммунальных служб по ликвидации последствий снегопада доложили и.о. мэра Томска Михаилу Ратнеру, сообщает портал администрации областного центра.

Минувшей ночью мехзвенья работали на пр. Ленина, Кирова, Мира, ул. Советской, Савиных, Елизаровых, Пирогова, Дальне-Ключевской, в мкр. Зеленые горки и пр. По всем маршрутам было проведено разметание снега, посыпка противогололедной смесью. Механизированные звенья завершают разметание дорог, тротуаров и продолжают комплексный вывоз снега. В субботу техника работала на участках ул. Б. Подгорной, Московский тракт, Пушкина, пр. Комсомольского, в этой работе участвуют 88 единиц техники.

Главы районов во время селекторного совещания доложили о наведении порядка на придомовых территориях силами обслуживающих организаций. За пятницу от снежных и ледовых навесов собственники очистили 90 зданий, в том числе, многоквартирных домов.

Сегодня и в ближайшие выходные вместе с инспекторами «Санитарной милиции» сотрудники районных администраций будут объезжать территорию, оценивать качество и своевременность уборки.