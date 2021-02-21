В Томской области запущена новая линия игристых вин из сибирских ягод

В Томске увеличилось производство газированного алкоголя из местных ягод Фото: Пресс-служба администрации Томской области

20 февраля губернатор Томской области Сергей Жвачкин открыл новую линию алкогольных газированных напитков из сибирских ягод на томском заводе «Кахети», сообщает портал администрации региона.

Производство виноградных и фруктовых вин работает в регионе с 2002 года. В прошлом году на «Кахети» выпустили 834 тысячи дал продукции, в том числе под брендом «Сибирская ягода».

С 2019 года предприятие инвестировало 200 миллионов рублей в новую линию шипучих вин. За счет собственных средств компания приобрела изобарический моноблок SRT от итальянской компании «FIMER» с функциями автоматической стерилизации бутылок и укупоривания герметичными пробками и возможностью розлива вин, насыщенных углекислотой. Номинальная производительность новой линии – три тысячи бутылок в час. Первая партия продукции под брендами «Сибирская ягода. Газированная» (из жимолости, клюквы и черной смородины) и «Peony» (из манго, персика и маракуйи, а также клубники со сливками и грейпфрута) уже вышла в серийное производство.

Губернатор посетил производственные помещения, пообщавшись с работниками предприятия. Глава региона поручил своему заместителю по агропромышленной политике и природопользованию Андрею Кнорру обеспечить максимальные объемы томской пищевой продукции в супермаркетах, а также совместно с научно-образовательным комплексом изучить возможность использования отходов виноделия в производстве удобрений.