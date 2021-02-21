В школах и детских садах Томска изменился график работы в феврале и марте

В образовательных учреждениях региона перенесли учебные дни в феврале и марте из-за праздников

В связи с Днем защитника Отечества и Международным женским днем в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования Томска скорректирован график работы, сообщает сайт мэрии областного центра.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 10.10.2020 № 1648 «О переносе выходных дней в 2021 году» – выходной день с субботы 20 февраля перенесен на понедельник 22 февраля.

Поскольку для образовательных учреждений с шестидневной рабочей неделей субботы являются рабочими днями, для них дни 20 февраля и 6 марта являются рабочими.

Для общеобразовательных учреждений, работающих по пятидневной рабочей неделе, 20 февраля является рабочим днем; 21, 22, 23 февраля и 6, 7, 8 марта – выходными днями.

Для общеобразовательных учреждений, работающих по шестидневной рабочей неделе, 20 февраля является рабочим днем, 21 февраля – выходным днем (воскресенье); 22 февраля – рабочим днем; 23 февраля и 7, 8 марта – выходными днями.

Для дошкольных образовательных учреждений 20 февраля в этом году является рабочим днем; 21, 22, 23 февраля и 6, 7, 8 марта – выходными днями.

Учреждения дополнительного образования детей работают в соответствии с собственным графиком проведения мероприятий.