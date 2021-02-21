Погода в Томской области 21 февраля: мороз не отступает

Морозы не собираются покидать Томскую область Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным регионального Гидрометцентра, сегодня, 21 февраля, в Томской области днем ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь. Ветер южный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура днем -14…-19 °С, местами -20…-25 °С. На дорогах местами гололедица. Температура ночью -33…-38 °С, местами -26…-31 °С.

По г. Томску ночью и днем переменная облачность, местами порывы до 12 м/с, Температура днем -15…-17 °С. Температура ночью -29…-31 °С. На дорогах местами гололедица.