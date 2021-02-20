В Томске прокуратура приступила к проверке в связи с возгоранием в ТЮЗе

Размер ущерба и причины пожара в томском ТЮЗе еще предстоит выяснить...

Как мы уже сообщали, сегодня, 20 февраля, произошло возгорание в здании Томского областного театра юного зрителя. С учетом значимости данного социального объекта прокурор Советского района г. Томска лично выехал на место происшествия.

По предварительным данным, площадь пожара составила 200 м2, открытое горение ликвидировано, пострадавших нет.

В настоящее время прокуратура Советского района г. Томска приступила к проверке, в ходе которой будет дана оценка достаточности мер, принятых руководством театра по обеспечению пожарной безопасности здания, а также полноты и своевременности исполнения территориальным органом МЧС России надзорных функций в отношении указанного учреждения.