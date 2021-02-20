В этом году в окрестностях Томска начнется строительство нового жилого района

На левом берегу Томи множатся высотные дома Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто провел первый штаб по строительству жилого района Левобережный в деревне Кисловка Томского района возле Северного Парка.

Застройщиком Левобережного станет ГК «Карьероуправление», которая с 2015 года возводит в Кисловке Северный Парк. Генеральный директор компании Екатерина Собканюк представила основные технико-экономические показатели будущего микрорайона, сообщает портал администрации региона.

– Мы планируем начать работы в этом году сразу после получения первых разрешений на строительство. Освоить территорию в 78,5 гектара рассчитываем за четыре года. Предстоит построить до 300 тысяч квадратных метров жилья и более 6 тысяч «квадратов» социальных объектов: школу на 1100 мест и три детсада на 600 мест, – сказала она. – До конца 2021 года мы планируем сдать первые 20 тысяч «квадратов» жилья. По подсчетам, проживать в Левобережном будут 8,3 тысячи человек.

Одновременно в новом микрорайоне начнется возведение объектов инженерной инфраструктуры, для этого застройщик уже начал работу с ресурсоснабжающими организациями. Для нужд Левобережного «Карьероуправление» построит автоматическую газовую котельную мощностью 14 мВт, электроподстанция 110/10 кВ и локальные очистные сооружения.

– Мы регулярно проводим штабы по возведению объектов нацпроектов в жилых районах Радонежский и Южные Ворота, сейчас к ним присоединится еще и Левобережный, – сказал Евгений Паршуто. – Нужно незамедлительно утвердить Генплан Заречного сельского поселения, чтобы включить его в национальный проект «Жилье и городская среда», а также внести изменения в областную программу газификации с учетом потребностей нового района.