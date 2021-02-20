В Томске мужчина получил длительный срок за убийства и другие преступления

Молодой мужчина в Томске отомстил бывшей подруге и ее сыну

Сегодня, 20 февраля 2021 года, Томский областной суд признал 37-летнего жителя областного центра виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц), ч.1 ст.166 УК РФ(неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством), сообщает сайт прокуратуры региона.

Установлено, что в августе 2019 года подсудимый при выяснении отношений со своей бывшей сожительницей угрожал ей убийством. Вмешательство сына потерпевшей пресекло противоправные действия подсудимого, однако спустя несколько часов он вернулся к женщине домой, где угрожал топором ей и ее несовершеннолетней дочери.

Спустя две недели подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и вооружившись ножом, вновь приехал к бывшей сожительнице и в ходе возникшего конфликта нанес ей и ее сыну, пытавшемуся защитить мать, множественные ножевые ранения, от которых пострадавшие скончались на месте происшествия.

Несколькими часами ранее подсудимый угнал у своего товарища автомобиль, на котором катался по городу.

Свою вину в инкриминируемых деяниях подсудимый признал полностью.

С учетом тяжести содеянного государственный обвинитель настаивал на назначении подсудимому наказания исключительно в виде длительного срока лишения свободы. При этом прокурор обратил внимание суда на наличие у виновного судимости за причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Согласившись с позицией прокурора, суд приговорил мужчину к наказанию в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год, в течение которого правоохранительные органы будут контролировать его поведение после освобождения из мест лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.