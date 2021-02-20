Пошло на убыль: в Томскстате посчитали миграцию населения в регионе за январь-декабрь 2020 года

По понятным причинам пандемия не способствовала притоку мигрантов в Томскую область. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Томскстата, в 2020 году миграция населения региона складывалась следующим образом. За январь-декабрь в Томскую область прибыло 30 953 человека, выбыло 35 370 граждан. На фоне пандемии коронавируса за счет миграционного оттока численность населения сократилась на 4 417 человек.

Для сравнения, за аналогичный период 2019 года в область прибыло 40 788 человек, выбыло 37 525, миграционный прирост составил 3 263 жителя. «Приток мигрантов в 2020 году по сравнению с 2019-м существенно снизился – на 9,8 тыс. человек. В связи с этим наблюдалась миграционная убыль населения», – говорится в сообщении ведомства.

Что касается межрегиональной миграции, за январь-декабрь 2020 года в Томскую область прибыло из регионов России 9 544 человека, из зарубежных стран – 6 619. Выехали в другие субъекты Федерации 13 794 человека, в зарубежные страны – 6 786 граждан. Отмечена также внутрирегиональная миграция: внутри области сменили место жительства 14 790 человек.