В поселке Спутник Томска окончены в срок работы по промывке сетей

В срок работники коммунальных служб провели промывку труб и наладили водоснабжение в поселке Спутник. Фото: мэрия Томска

Коммунальные службы Томска выполнили требования городской рабочей группы и провели комплексную промывку сетей холодного и горячего водоснабжения пос. Спутник в установленные сроки – с 15 по 20 февраля. Сегодня в дома подана холодная и горячая вода, лабораторией «Томскводоканала» взяты пробы качества ресурса. И.о. мэра Томска Михаил Ратнер лично проверил итоги работы коммунальщиков, сообщает портал администрации областного центра.

Он выборочно зашел в несколько квартир, жители которых ранее сообщали о жалобах на качество подаваемой воды. Сегодня томичи говорят, что замечаний к воде у них нет.

В настоящее время в поселке продолжают работать сотрудники администрации Октябрьского района и «Томскводоканала». Они в индивидуальном порядке отрабатывают с томичами вопросы подачи воды, ее напора и пр.

Как отметил Михаил Ратнер, все технические решения, которые были выработаны членами рабочей группы по нормализации водоснабжения в поселке Спутник, коммунальные службы реализовали в полном объеме. Сегодня здесь запущено холодное и горячее водоснабжение, в нормативное состояние приведены общедомовое оборудование, групповые водонагреватели и индивидуальные бойлеры в квартирах. Сотрудники «Томскводоканала» подтверждают качество ресурса и у города нет оснований не доверять им. Тем не менее, жители, у которых еще остаются сомнения, могут получить результаты проб, взятых сотрудниками Роспотребнадзора. Ресурсоснабжающая компания должна продолжить подвоз питьевой воды в Спутник до получения итоговых результатов всесторонней оценки.

Михаил Ратнер также поблагодарил сотрудников управляющих компаний «Солнечная», «Управа», «Управдом», «Наш Город», силы которых привлекла районная администрация в помощь местной УК «Старт».

Заместитель мэра – начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев доложил о достигнутых договоренностях с руководством АО «ТомскРТС» о том, что плата за использование жителями Спутника горячей воды будет взиматься с момента получения лабораторных результатов. Он также сообщил, что дополнительно бригады «Томскводоканала» промывают сети пос. Штамово.

«Томскводоканал» продолжает подвоз питьевой воды жителям Октябрьского района. Сегодня и в ближайшие дни специальная «бочка» работает в Спутнике с 11 до 12 часов и 19 до 20 часов, в Штамово с 12 до 13 часов и с 18 до 19. Оставить заявку на подвоз воды, а также узнать, где в данный момент находится техника, можно по телефону центральной диспетчерской службы ООО «Томскводоканал»: 8 (3822) 90-50-90. По всем вопросам, касающимся водоснабжения, жители Спутника также могут обращаться в городскую «Оперативно-дежурную службу» по тел. 005.