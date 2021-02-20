Томский губернатор: экспорт продукции ЛПК в страны Азии полностью прекращать нельзя

Сергей Жвачкин: «За восемь лет в Томской области удалось возродить ЛПК». Фото: tomsk.gov.ru

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обратится в правительство России с просьбой не ограничивать экспорт продукции лесопромышленного комплекса. Об этом он заявил сегодня, 20 февраля, на выездном совещании о развитии ЛПК, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– В связи с бурным ростом строительства в стране, высоким потребительским спросом на продукцию лесопереработки, особенно в Европе, горячие головы предлагают полностью остановить экспорт. Но мы с этим согласиться не можем, – подчеркнул губернатор. – Ограничения на экспорт вводить нужно, но точечно и с учетом территорий. По экономической логике и географической логистике Томская область не возит продукцию ЛПК в европейские страны и даже за Урал. Мы экспортируем в Азию. И если правительство полностью перекроет экспорт, мы просто потеряем с таким трудом завоеванные азиатские рынки, отдав их другим странам. Экспорт в страны ЕврАзЭС нужно сохранять, но при этом, безусловно, не все подчистую вывозить за рубеж, а удовлетворять потребности местных строителей и мебельщиков.

Инициатива губернатора получила поддержку крупнейших томских лесопромышленников, производственное совещание с которыми прошло в компании «Монолит-Строй». Открывая встречу, Сергей Жвачкин сказал: «К сожалению, из-за пика эпидемии в 2020 году мы не имели возможности таких встреч. Но это не значит, что наш ЛПК не работал. Работа кипела вовсю, и не столько на делянах, сколько на предприятиях глубокой переработки леса».

– Несмотря на скептиков, утверждавших, что в Томской области никогда не будет качественной глубокой лесопереработки, мы можем констатировать: за восемь лет нам с вами удалось возродить ЛПК, – считает губернатор. – Это миф, что из региона вывозят кругляк. Ровно наоборот, мы едва ли не первыми в стране выполнили задачу, которую ставит президент Владимир Путин: вывозить не сырье, а продукцию переработки. Из Томской области сегодня вывозится едва ли не тысячная доля кругляка. Мы практически все перерабатываем здесь!

При этом наши лесопромышленники заготавливают и перерабатывают в основном не хвойные, а лиственные, малоценные породы деревьев, такие как береза и осина, занимающие 44% в структуре леса.

В качестве важного итога работы отрасли С. Жвачкин отметил значительное увеличение экспорта продукции глубокой переработки леса, которая дает предприятиям максимальную добавочную стоимость. Так, в настоящее время Томская область стала ведущим поставщиком плитной продукции и лесоматериалов в страны Евроазиатского Союза – Казахстан,

Узбекистан и Киргизию. В частности, компания «Томлесдрев» завоевала большую часть рынка ДСП в Узбекистане.

Губернатор подчеркнул, что из региона сейчас практически не вывозится круглый лес. Фото: tomsk.gov.ru

Одним из итогов выездного совещания о развитии ЛПК стало совместное решение построить вскладчину лесосеменной центр. Главной проблемой в этой сфере губернатор назвал отсутствие лесосеменного материала с закрытой корневой системой. Компания «Рускитинвест» взяла на себя обязательства выполнить проект центра, строить который предлагается совместно.

– Думаю, будет справедливо, если крупные лесопромышленники объединятся и вложатся в его создание пропорционально объемам лесозаготовок и участкам лесодобычи, – предложил Сергей Жвачкин. – Полагаю, за два года реально построить центр производством в 12 млн саженцев с закрытой корневой системой.

Добавим, что в ходе встречи губернатор также отметил успехи региона в деле борьбы с лесными пожарами, которые появились благодаря созданной фактически заново системе профилактики и тушения.