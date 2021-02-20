В Томске хирурги прооперируют детей с пороками лица и конечностей в рамках акции «Улыбнись 2021»

Акция пройдет с 1 по 5 июня в томском Институте микрохирургии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Открыта регистрация на участие в 19-ой Всероссийской акции помощи детям и взрослым с врожденными и приобретенными дефектами лица и конечностей «Улыбнись 2021». Об этом сегодня сообщила пресс-служба мэрии Томска.

«Это совместный проект НИИ микрохирургии, ОГАУЗ «Областной перинатальный центр», медицинского центра «Неббиоло» и НИИ медицинской генетики. Все пришедшие на осмотр дети смогут получить бесплатную консультацию челюстно-лицевых хирургов, травматолога, пластических хирургов, педиатра, генетика, стоматолога, ЛОР-врача, логопеда, реабилитолога», - говорится в сообщении.

Специалисты Института во главе с профессором В.Ф. Байтингером совместно с докторами-волонтерами проведут бесплатные консультации всем обратившимся.

В акции также примут участие челюстно-лицевой хирург, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, действительный член общества эстетических, пластических и реконструктивных хирургов России А. В. Останин (г. Владимир) и кандидат медицинских наук, руководитель отделения клиники хирургии кисти и реконструктивной микрохирургии в НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера» С. И. Голяна (г. Санкт-Петербург).

С 2000 года в рамках акции «Улыбнись» квалифицированную помощь получили более 1000 детей из разных регионов России.

Акция пройдет с 1 по 5 июня в томском Институте микрохирургии. Пациентам с дефектами лица и конечностей будут проведены высокотехнологичные операции в рамках системы ОМС. Регистрация пациентов на участие в акции «Улыбнись 2021» открыта.

Дополнительная информация по телефону 8 (3822) 940-540, на официальном сайте www.microsurgeryinstitute.com и в социальных сетях www.instagram.com/microsurgery_institute, vk.com/microsurgery, www.facebook.com/niimicro.