Почти 13 тысяч сельских жителей Томской области прошли ЭКГ дистанционно

Удаленные ЭКГ-исследования особенно актуальны в период ограничений из-за коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году 12 890 жителей сел Томской области обследовались на дистанционных ЭКГ-аппаратах. С их помощью данные для анализа дальше передаются в районную или областную клиническую больницу. По результатам диагностики два человека были экстренно госпитализированы, еще 126 пациентов получили направления на консультацию кардиолога. Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале департамента здравоохранения региона.

По словам завотделения кардиологии Томской ОКБ Сергея Антипова, дистанционное ЭКГ позволяет еще до появления симптомов выявить проблемы сердечно-сосудистой системы и предпринять профилактические меры.

– Такие исследования стали особенно актуальны в период ограничений из-за коронавируса: ЭКГ-диагностику жители сел проходили в ФАПе, не выезжая из населенного пункта, – также прокомментировал он.

Проект дистанционного ЭКГ-обследования стартовал в Томской области с феврале 2017 года. За этот период было выполнено 77 082 исследования.