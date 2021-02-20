Томский суд вынес обвинительный приговор преступной группе, торговавшей наркотиками

Подсудимые приговорены к лишению свободы сроком от 6,5 до 8,5 лет в колониях общего и строго режима. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Кировский районный суд Томска признал шестерых жителей Томской и Новосибирской областей от 25 до 35 лет виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, а также за участие в преступном сообществе. Группа молодых людей незаконно торговала наркотиками с ноября 2017 по январь 2019 года через интернет-магазин на территории Томска и соседних регионов, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

– Каждый из участников сообщества исполнял отведенную ему роль, личное общение между ними в целях конспирации было исключено. Еще одна подсудимая, не являясь членом преступного сообщества, занималась сбытом запрещенных веществ по договоренности с одним из его участников, – говорится в сообщении.

Уточняется, что общая масса изъятых по делу веществ составила более 70 кг.

Кировский районный суд приговорил подсудимых к лишению свободы на сроки от 6,5 до 8,5 лет с отбыванием наказания в колониях строгого и общего режимов. Одной из подсудимых предоставлена отсрочка до достижения малолетним ребенком 14-летнего возраста.

Приговор суда в законную силу пока не вступил. Обвинение организатору преступного сообщества было вынесено в ноябре 2019 года.