Из-за подтопления в Советском районе Томска временно не будут ходить трамваи

Специалисты планируют выполнить восстановительные работы сегодня к 12:30. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

По информации городской «Оперативно-дежурной службы», 20 февраля около 6 часов утра произошел выход воды на рельеф в районе дома по ул. Советской, 10а. В результате трамвайные пути оказались подтопленными. Томичей предупреждают о временной приостановке работы электротранспорта в Советском районе, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– Приостановлено движение трамваев, курсирующих по маршрутам №1, 2, 3, 5 по ул. Лебедева, Советской, пр. Кирова в строну пл. Батенькова, – уточняется в сообщении.

Отмечается также, что на месте уже работают бригады ресурсоснабжающей организации и сотрудники муниципалитета. Специалисты «Томскводоканала» выявили повреждение на своих коммуникациях и приступили к выполнению восстановительных работ. Сейчас там работают 8 человек и 3 единицы спецтехники. Также около 9 часов утра на место прибыла бригада благоустроителей.

Окончание работ запланировано на 12:30. Томичей просят заранее планировать маршруты своего движения.