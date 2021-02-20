Автомобиль загорелся после тройного ДТП на коммунальном мосту в Томске

Сейчас сотрудники полиции на месте ДТП обеспечивают безопасный проезд для других участников дорожного движения. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Сегодня, 20 февраля, около 9 часов 26 минут утра на коммунальном мосту «Южный» в Томске произошло столкновение трех легковых автомобилей: Kia Rio, Toyota Corolla и ВАЗ-2107. В результате ДТП одна машина загорелась, два человека пострадали. Сотрудники полиции сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

– В результате дорожно-транспортного происшествия произошло возгорание одного из автомобилей. Два человека доставлены в медицинское учреждение для осмотра, – говорится в сообщении.

Добавляется, что в настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и обеспечивают безопасный и беспрепятственный проезд других участников дорожного движения.