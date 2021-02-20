Новый детский сад откроется весной в селе Мельниково Томской области

Впервые в Шегарском районе будут оборудованы группы для детей до двух лет. Фото: Мария ЛЕНЦ

Детский сад на 145 мест был построен в селе Мельниково Шегарского района Томской области по нацпроекту «Демография». Учреждение почти готово к открытию и примет детей уже весной. Новый сад практически закроет потребность жителей райцентра в дошкольных местах, сообщает пресс-служба администрации региона.

– Группы оснащены детской мебелью и игрушками, спортивный зал оборудован по всем требованиям безопасности. Для детей с особыми возможностями здоровья предусмотрен лифт, в ближайшее время ожидается поставка оборудования для сенсорной комнаты, – говорится в сообщении.

Отмечается также, что впервые в Шегарском районе оборудованы ясельные группы для детей до двух лет: в них закуплены кровати с бортиками и смонтирован теплый пол.

По нацпроекту «Демография» в 2021 году в Томске планируется построить 8 детских садов на 1 385 мест, включая 390 ясельных. По словам начальника департамента общего образования региона Ирины Грабцевич, за 2020 год в области построено 5 садов в разных районах – их будут посещать 935 детей.