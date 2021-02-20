Уголовное дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна передано в прокуратуру

Иван Кляйн закончил ознакомление с материалами дела.

Следственный комитет РФ завершил расследование и направил в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна. Сейчас он находится в НИИ онкологии в ожидании хирургической операции. Отстраненный мэр Томска не согласился с выдвинутыми ему обвинениями. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как рассказала «Ъ» старший помощник руководителя томского управления СК РФ Елена Лебедева, чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 286, 289 УК РФ). Всего возбуждено три уголовных дела. Иван Кляйн закончил ознакомление с материалами.

Напомним, в середине ноября 2020 года чиновник был заключен под стражу, позже его арест продлили до 13 марта.

Ранее мы также сообщали, что отстраненный от должности мэра Томска Иван Кляйн в течение недели не мог попасть на операцию, потому что УФСИН переносило дату хирургического вмешательства. 5 февраля он все же был госпитализирован в НИИ онкологии.