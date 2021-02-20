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Статистика: за год в Томской области выросло поголовье крупного рогатого скота и свиней

Производство мяса и молока в хозяйствах также увеличилось
Антонина ЛенскаяАнтонина Ленская
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По данным Томскстата, на хозяйства населения приходится около трети поголовья крупного рогатого скота.

По данным Томскстата, на хозяйства населения приходится около трети поголовья крупного рогатого скота.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Томскстат представил данные о производстве продукции животноводства в январе 2021 года. В Томской области в хозяйствах всех категорий на 1 февраля поголовье крупного рогатого скота составило 78,8 тыс. голов, свиней – 261 тыс. голов, птицы – 4 448,3 тыс.

В статистике учтены сельскохозяйственные организации, крестьянские и фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели и хозяйства населения. При этом на хозяйства населения приходилось 37,2% поголовья крупного рогатого скота и 9,2% поголовья свиней.

По сравнению с 1 февраля 2020 года в хозяйствах всех категорий поголовье свиней увеличилось на 6,9%, поголовье крупного рогатого скота – на 1,4%, птицы – на 0,5%. В том числе, в сельскохозяйственных организациях поголовья крупного рогатого скота стало больше на 5%, коров – на 1,4%, свиней – на 8,8%.

Как сообщает Томскстат, в январе 2021-го по региону произведено на убой скота и птицы (в живом весе) 12,4 тыс. тонн, что на 11,7% больше, чем годом ранее. Производство молока увеличилось за этот период на 1,9% и составило 10,5 тыс. тонн. Производство яиц возросло на 12,2% – до 10,1 млн штук.

– Основными производителями животноводческой продукции являются сельскохозяйственные организации, – отмечается в сообщении ведомства. – Ими произведено на убой скота и птицы – 92,7%, молока – 72,4%.