Небольшой мороз и снег: погода в Томской области 20 февраля

Холодно и снежно: в Томской области зима пока уходить не собирается. Фото: Ксения Высотина

По данным регионального Гидрометцентра, сегодня, 20 февраля, в Томской области ожидается переменная облачность, ветер западный 3-8 м/с, ночью местами порывы 15-17 м/с, днем до 13 м/с.

Температура воздуха в регионе в темное время суток опустится до -26…-31°С, при прояснениях -32…-37°С, по югу -20…-25°С. В светлое время будет -18…-23°С, местами -24…-29°С. Ожидается небольшой снег, по крайнему востоку умеренный, по северу преимущественно без осадков.

В Томске синоптики прогнозируют -22…-24°С ночью, -18…-20°С днем. Также ночью и утром пройдет небольшой снег, днем преимущественно без осадков.

На дорогах местами возможна гололедица.