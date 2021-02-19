«Мы с папой-сила!»: томские отцы приняли участие в веселых стартах

Команды играли в футбол, катались на санках, тянули канат. Фото:пресс-служба мэрии.

В Томске 15 команд отцов вместе со своими детьми приняли участие в веселых семейных стартах «Мы с папой - сила!» ко Дню защитника Отечества. сообщает пресс-служба мэрии.

Мероприятие прошло на площади перед ДК «Авангард». Организаторами соревнований выступил муниципальный Центр «Семья». Команды играли в футбол, катались на санках, тянули канат.

Среди команд с детьми 2-5 лет самыми сильными оказалась семья Харитоновых. На втором месте - семья Зуевых. Третье место – у семьи Карпенко.

Среди команд с детьми 6-10 лет 1 место досталось Селеменевым. 2 место – у семьи Коноваловых и 3е - семи Цехельнюк.

Все участники соревнований получили призы: баскетбольные мячи, футболки, шорты, ракетки для бадминтона, санки-ледянки, сладкие сюрпризы и многое другое.