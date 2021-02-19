В селе Кожевниково Томской области местная жительница подозревается в убийстве сожителя

В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В селе Кожевниково Томской области обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

«18 февраля 2021 года в вечернее время в жилом доме в селе Кожевниково Кожевниковского района Томской области обнаружено тело 58-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – колотым ранением груди», - говорится в сообщении.

По подозрению в совершении данного преступления задержана сожительница потерпевшего. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.