Поисковики вернули домой в Томск погибшего солдата

Почти 80 лет пролежал красноармеец на поле боя. Фото: ФГБУК «Музей Победы».

Поисковики передали томской семье останки погибшего на войне красноармейца. Торжественная церемония прошла 18 февраля в Музее Победы в Москве в рамках Дня поисковика. Об этом сообщила пресс-служба музея.

В рамках акции «Дорога домой» родственникам были переданы останки погибшего воина, найденные во время последней экспедиции в Смоленской области.

«Уроженец Томской области, красноармеец Илья Ситников считался пропавшим без вести. Теперь он будет с почестями захоронен в Томске, а его биография станет частью всенародного исторического проекта «Лица Победы»», -говорится в сообщении.

Уточняется, что останки солдата были найдены в августе 2020 года во время "Вахты памяти" в Ельнинском районе Смоленской области. Установить личность погибшего удалось благодаря самой ценной находки любого поисковика - медальону. Им оказался уроженец села Орловка тогдашней Новосибирской, а ныне Томской области Иван Ионович Ситников.

- Он был призван в августе 1941-го, пропал без вести - в начале сентября 1941 года. Солдат числился в 107-й стрелковой дивизии, погиб в период Ельнинской наступательной операции, - рассказал командир московского отряда "Лось" Иван Тимохов.

Почти 80 лет пролежал красноармеец на поле боя, но солдатский медальон сохранил записи. И начались поиски родственников. Прямых потомков у Ситникова не осталось, однако есть много родственников, которые интересуются историей семьи. На церемонию передачи из Санкт-Петербурга приехал правнук Ильи Ионовича Денис.

- Илья Ионович погиб во время Ельнинской наступательной операции, его брат Трифон - в Демянском котле в 42-м. У их сестры Екатерины было призваны на фронт три сына. Двое из них погибли, а один пропал без вести. Наш герой выполнил свой долг и заплатил самую высокую цену. Спасибо вам за то, что вернули нам нашего героя, - обратился правнук к поисковикам.

Родственники приняли решение захоронить солдата в Томске. Останки были переданы командиру Томского отряда.