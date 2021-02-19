Праздничные дни на 23 февраля: как работают аптеки, больницы и почта в Томской области

Некоторые аптеки и медучреждения будут работать в круглосуточном режиме и на выходных.

Отделения почты, медорганизации и аптеки региона будут работать по особому графику в праздничные дни с 21 по 23 февраля. При этом экстренную медицинскую помощь жители смогут получать круглосуточно независимо от места проживания, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Отмечается, что график «скорой помощи» останется круглосуточным. По номерам 03 и 103 также можно узнать дежурный стационар, чтобы обратиться туда самостоятельно. По такому же расписанию будут работать медучреждения в районах области и травматологические пункты. Детям помощь окажут в больнице медпомощи №2 (ул. О. Кошевого, 72), взрослым – в третьей горбольнице (ул. Нахимова, 3), поликлинике №10 (ул. Профсоюзная, 16) и в ЦСМ «Клиника больничная» (ул. Больничная, 11г).

Неотложную помощь по челюстно-лицевой хирургии и офтальмологии можно будет получить в ТОКБ (ул. Ивана Черных, 96) и клинике СибГМУ (пр. Ленина, 4). При острой зубной боли всем томичам нужно обращаться в поликлинику на ул. Набережная реки Ушайки, 6.

Дежурные хирургические кабинеты будут работать с 10:00 до 15:00: 21 февраля – в поликлинике №10 (пр. Мира, 17) и №8 (пр. Комсомольский, 62); 22 февраля – в поликлинике №4 (ул. 79 Гв. Дивизии, 3/2) и в межвузовской больнице (ул. Киевская, 74); 23 февраля – в поликлинике №10 (пр. Мира, 17) и в горбольнице №3 (ул. Нахимова, 3).

Муниципальные аптеки по адресам ул. Герцена, 55, Иркутский тракт, 76, и ул. Елизаровых, 8, будут работать круглосуточно; так же, как и некоторые сетевые пункты: «Мой доктор» (Лазо, 32а, пр. Фрунзе, 222, Комсомольский, 37б, 79-й Гв. Дивизии, 8, Иркутский тракт, 71, Смирнова, 20), «Планета здоровья» (пр. Ленина, 84), «Живая аптека» (ул. Пушкина, 27), аптека «Лека» (Фрунзе, 92). График работы «Губернской аптеки» на пр. Ленина, 54: 20 февраля с 8:00 до 20:00 и 22 февраля с 10:00 до 16:00; в Северске – на пр. Коммунистическом, 64, 20 февраля с 8:00 до 20:00.

Все почтовые отделения региона 20 февраля будут оказывать услуги по графику понедельника и закроются на час раньше. 21 и 24 февраля почта будет работать как в обычный будний день, а 22 февраля – по расписанию субботы. 23 число станет выходным днем для всех отделений.