Томичам о COVID-19: глава Роспотребнадзора напомнила о риске заражения в феврале и марте

Специалисты говорят, что тяжелее всего люди болеют в начале и в конце эпидситуации.

В России все еще фиксируется большое количество случаев COVID-19, а возможность встретить инфекцию достаточно высока. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила 18 февраля в интервью на канале «Россия 1».

– Общими усилиями нам удается сдерживать распространение (коронавируса – ред.), и все ежедневные цифры регистрации снижаются. Двенадцать тысяч в сутки – это большое количество зарегистрированных случаев. А мы знаем еще и бессимптомные случаи. И значит, это количество еще больше, – в частности, сообщила главный санитарный врач России.

По ее словам, это говорит о том, что возможность встретить вирус в популяции среди людей достаточно высока: «Все респираторные инфекции приходят в середине января, в феврале и в марте. Сейчас нельзя сказать, что все прошло и мы отпускаем ситуацию. Это не так. Сегодня риски еще достаточно велики. <…> Иммунная система сегодня слабее, чем она была осенью. Нельзя обольщаться, отпустить ситуацию и, к несчастью, заболеть».

– Есть еще такое достаточно известное эпидемиологическое правило: тяжелее всех болеют люди, которые заболевают в начале эпидситуации и в конце. Вот сейчас главное не попасть в число тех, кто заболевает на излете эпидситуации, – подытожила Анна Попова.