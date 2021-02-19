Коронавирус унес жизни еще 5 жителей Томской области

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались несколько томичей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 19 февраля, стало известно о смерти еще пяти жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в пятницу на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 299 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 5 человек. Четверо входили в группу риска по возрасту, все – в группу риска по хроническим заболеваниям, среди которых заболевания сердечно-сосудистой, мочеполовой и эндокринной системы, онкология. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, – рассказали в оперштабе.

За весь период в Томской области установлены 29 744 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 27 607, умерших 299.