COVID-19 в Томске: +64 новых случая заражения

В регионе за сутки зафиксировано 64 случая заболевания COVID-19, 61 житель области выздоровел, еще пятеро скончались. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 19 февраля, в Томской области выявлено 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 29 744 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 61 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 27 607 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 31,9% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,95.

За последние сутки в стране выявлено 13 433 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 470 пациентов скончались, 18 637 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 4 139 031 человек, 82 396 скончались, 3 679 949 выздоровели.