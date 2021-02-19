Еще 67 км трассы Томск – Каргала – Колпашево отремонтируют в 2021 году

Автомобильная дорога Томск – Каргала – Колпашево связывает несколько районов с областным центром. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщил замгубернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный, в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» регион отремонтирует 67 км трассы в Томском, Шегарском, Кривошеинском, Молчановском, Чаинском и Колпашевском районах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы обладминистрации.

– Главную трассу нашего региона мы приводим в нормативное состояние уже несколько лет. В 2016 году дорожники отремонтировали 19 километров. За 2017-2020 годы по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» и национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» регион отремонтировал 12 участков трассы общей протяженностью 104 км в Томском, Шегарском, Кривошеинском, Молчановском и Чаинском районах, – напомнил Игорь Шатурный.

Ремонтные работы в этом году выполнят несколько компаний: «Областное ДРСУ», «Сибстройцены» и «Томскдорстрой». Подрядчики восстановят дорогу, укрепят обочины, отремонтируют водопропускные трубы, автобусные остановки, установят новые дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение, нанесут дорожную разметку.

Автомобильная дорога Томск – Каргала – Колпашево входит в основную опорную сеть региона, связывая несколько районов с областным центром. Ее общая протяженность – 309 км.