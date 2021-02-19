Последствия снегопада: количество рейсов спецтехники в Томске увеличено в 3 раза

В мэрии призвали усилить контроль за вывозом снега в жилых кварталах Томска. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Коммунальщики за минувшие сутки выполнили 619 рейсов: 269 днем и 350 ночью, в обычное время спецтехника выезжает около 220 раз за день. Специалисты вывозили снег на полигоны, а в ночь на пятницу, 19 февраля, работники дважды посыпали ключевые улицы песко-соляной смесью, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

По словам директора «ТомскСАХа» Евгения Якубы, за сутки в уборке городских улиц было задействовано 187 единиц спецтехники. Также сегодня тракторы и бригады дворников очищают тротуары, остановки и пешеходные переходы, 80 единиц техники вывозят снег с ул. Большой Подгорной, пр. Комсомольского и Путепровода до ул. 79-й Гв. Дивизии.

– Районным администрациям и «Санитарной милиции» необходимо усилить контроль за качеством и своевременностью вывоза снега в жилых кварталах. Порядок во дворах обеспечивают УК и ТСЖ, они обязаны выполнять требования жителей, которые определяют периодичность уборки и оплачивают эти работы. Подрядчики районных администраций отвечают за содержание второстепенных улиц и внутриквартальных проездов, муниципальное учреждение «ТомскСАХ» – центральных и крупных улиц, – отметил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

По его словам, графики работы корректируются в зависимости от погоды. В первую очередь убираются ключевые магистрали с большим потоком автомобилей, улицы и подъездные пути к социальным объектам города. Напомним, томичи могут посмотреть план работы спецтехники на сайте мэрии.