Томичи открыли в банках в два раза больше индивидуальных инвестиционных счетов в 2020 году

Прежде чем открывать инвестиционный счет, проверьте лицензию у брокера или управляющего. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жители Томской области на 1 января 2021-го открыли более 29 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). По данным Московской биржи, за год их количество выросло в два раза.

Наша область входит в тройку регионов Сибири с максимальной долей жителей, имеющих ИИС: к началу текущего года они были почти у 3% населения. В среднем ежемесячный прирост составил более 1 300 счетов.

Как поясняют эксперты, помимо возможного дохода от вложений, индивидуальные инвестиционные счета дают право на получение налоговых льгот. Ежегодно можно получить налоговый вычет в размере 13% от внесенной за отчетный год суммы в пределах 400 тыс. рублей или оформить разовый вычет за весь срок владения счетом, который позволит не платить НДФЛ с инвестиционного дохода. Чтобы действовали налоговые вычеты, ИИС должен быть открыт не менее трех лет.

– Потенциальный инвестор должен помнить, что при инвестициях, в отличие от банковского вклада, доходность не гарантирована, а внесенные средства не застрахованы государством, – подчеркнула заместитель управляющего Отделением Томск Банка России Татьяна Толкмит.

Открыть ИИС можно через брокера или доверительного управляющего. При этом следует проверить наличие лицензии на осуществление инвестиционной деятельности. Сделать это можно в справочнике финансовых организаций на сайте Банка России.