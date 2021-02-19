В Томске СК проводит проверку по факту падения из окна многоэтажки молодого человека

Случай смертельного падения расследуют следователи в Томске Фото: Олег ЗОЛОТО

18 февраля молодой человек выпал из окна многоэтажки в Томске. Его тело было обнаружено возле дома на ул. Говорова. По сообщению пресс-службы СУ СКР по Томской области, ведомство проводит проверку.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Тело 18-летнего молодого человека обнаружено возле многоэтажного дома с повреждениями, характерными для падения с высоты. Проведен осмотр места происшествия, обстоятельства устанавливаются.

Добавляется, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.