Жители поселка Спутник в Томске получили в свои дома воду для хозяйственных нужд

Ситуация с водой в п. Спутник Томска остается непростой. Фото: мэрия Томска

В четверг бригады «Томскводоканала» завершили работу на внутрипоселковых сетях, которые промыли холодной водой, соответствующей нормативным требованиям. Качество подаваемого ресурса подтверждено специалистами лаборатории ТВК. Работы ведутся по утвержденному графику. В субботу, 20 февраля, жители Спутника получат чистую питьевую воду. О ходе работ в поселке и.о. мэра Томска Михаилу Ратнеру доложил заместитель мэра – начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев, сообщает портал мэрии областного центра.

Сегодня специалисты «Томскводоканала» проведут контрольный забор проб в отдельных квартирах. Завтра ресурсоснабжающая компания передаст в департамент городского хозяйства протоколы лабораторных исследований.

19 февраля в поселке производится запуск горячего водоснабжения для технической промывки коммуникаций. Сначала водой будут пролиты сети в подвалах, после специалисты управляющих компаний «Старт», «Управа», «Солнечная» и «Управдом» возьмут в работу водонагревательные приборы. Ранее они прочистили и привели в нормативное состояние все внутридомовые сети поселка Спутник.

Администрацией города достигнута договоренность с руководством «Томскводоканала» о замене пожарного гидранта в Спутнике на безвозмездной основе. Эти работы выполняют в пятницу, в связи с чем возможно кратковременное отключение воды в домах №№ 40 и 41.

Власти обращают внимание жителей поселка Спутник на то, что подаваемую воду сегодня можно использовать исключительно в хозяйственно-бытовых целях. Воду для питья и приготовления пищи следует набирать в специальной машине «Томскводоканала», которая работает дважды в день - с 11.00 до 13.00 и с 19.00 до 20.30. Оставить заявку на подвоз воды, а также узнать, где в данный момент находится техника, можно по телефону центральной диспетчерской службы ООО «Томскводоканал»: 8 (3822) 90-50-90.