В Томской области еще 20 исторических зданий получили статус объектов культурного наследия

Старинный город Томск известен в стране своими зданиями-памятниками

За прошлый год 20 исторических зданий и архитектурных ансамблей получили статус объектов культурного наследия. Количество памятников в регионе (архитектурных и археологических) увеличилось до 810, сообщает портал администрации региона.

– В 2020 году комитет по охране объектов культурного наследия Томской области провел масштабную работу, присвоив 20 зданиям статус памятника. Также для 21 объекта мы утвердили предметы охраны, – сообщила председатель комитета Елена Перетягина. – В предметы охраны могут входить как сами объекты, так и отдельные особо ценные элементы фасадов и интерьеров: старинные лестницы, лепнина, двери, расстекловка окон и многое другое.

Она добавила, что статус предмета охраны позволяет сохранить в первозданном виде все ценные элементы и даже незначительные аутентичные детали интерьеров.

Так, на госохрану поставлена усадьба купца первой гильдии Гадалова (пр. Фрунзе, 3, ул. Гагарина, 49, пл. Новособорная, 2) и усадьба мецената, купца и городского главы Михайлова (пер. Кооперативный, 8, 8а), ансамбль городской усадьбы Пономаревой, объединивший жилой дом, флигель и двухэтажные деревянные службы конца XIX столетия (ул. Бакунина, 5, 5в, 5 строение 2), усадьба Богаткина с каменными жилым домом, флигелем и полукаменным зданием (ул. Бакунина, 14, 14а, 16), двухэтажные кладовые 1893 года постройки (пер. Кооперативный, 5), двухэтажные жилые дома, расположенные по ул. Дзержинского, 6 и ул. Карташова, 2.

Кроме того, статус памятников присвоен водоподъемному зданию 1904 года (Московский тракт, 82, строение 3) и Дому презрения престарелых евреев, построенному Исааком Быховским на усадьбе каменной синагоги (ул. Розы Люксембург, 38/2).

Все новоявленные памятники ранее были включены в перечень выявленных объектов культурного наследия. По итогам государственных историко-культурных экспертиз объекты вошли в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ со статусом памятников регионального значения.

Что касается предмета охраны, то, например, для регионального памятника — здания Городской управы (пр. Ленина, 78) им стали художественное оформление, декор фасадов, а также местоположение и композиция объекта.

В Алексеевском училище (ул. Розы Люксембург, 8) как ценные элементы выделены местоположение и форма оконных проемов, декор тонкого рисунка в виде «колец» на ризалитах, отделка и колористические решения фасадов.

На памятнике регионального значения «Пассаж Второва» (пр. Ленина, 111) в ранее утвержденные предметы охраны были добавлены кованые решетки и «призмы Люксфер» для освещения подвальных помещений, произведенные компанией «М.Франкъ и Ко» в начале XX столетия. Данные детали были обнаружены строителями в ходе капитального ремонта пассажа, проведенного в 2020 году.